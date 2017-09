Disservizi postali, martedì il tavolo provinciale al Pirellino

logistica pacchi

Convocato per martedì 19 alle ore 14, all’Ufficio Territoriale Regionale Insubria di viale Belforte il Tavolo provinciale sui disservizi postali, che vedrà la partecipazione di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Poste italiane e i Sindaci.

«Regione Lombardia ha accolto la nostra richiesta di riunire il tavolo provinciale sui disservizi postali – ha dichiarato il Consigliere Paolo Bertocchi – Sarà un momento di confronto importante per dare subito risposte alle tante segnalazioni che sono arrivate dal territorio. In queste settimane come Provincia abbiamo raccolto dai Sindaci tutte le criticità che al momento ci sono pervenute da 25 Comuni. La maggior parte dei disservizi (mancata consegna o ritardi e uffici aperti a giorni alterni) si è registrata nei periodi delle ferie estive. Questo è un dato che ci preoccupa perché anche durante le ultime festività natalizie si era verificato il medesimo problema. Per i nostri cittadini sarebbe inaccettabile dover subire gli stessi disagi dal prossimo dicembre. A Poste italiane chiederemo i motivi per i quali tutto ciò si sia di nuovo verificato nonostante le tante rassicurazioni che ci avevano dato e chiederemo garanzie in viste dell’avvicinarsi di dicembre. Come Provincia siamo in prima linea poiché riteniamo prioritario per tutto il nostro territorio avere un servizio di corrispondenza efficiente, funzionante e moderno 12 mesi all’anno».