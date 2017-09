Divieto di svolta a sinistra: si cambia in via Grieg e via Morandi

Qualche chilometro in più per gli automobilisti per ridurre il rischio di incidenti aumentando la sicurezza di un’arteria che è in vetta alla classifica delle strade saronnesi più “incidentate”. E’ questa la razio che ha portato l’Amministrazione comunale a decide di istituire l’obbligo di svolta a destra nei due tronchi di via Grieg e in via Morandi.

Entrambe le arterie “finiscono” in viale Lombardia, il trafficatissimo ultimo tratto della Saronno-Monza.

“È innegabile – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni – che la svolta obbligatoria a destra renda più complicata la viabilità per le due arterie ma questo purtroppo è il prezzo che molte volte si deve pagare per evitare che si verifichino incidenti”. L’idea è quella che gli automobilisti che debbano andare a sinistra raggiungano la rotonda tra via Varese (o quella con via Don Sturzo per chi esce dal secondo tratto di via Grieg) per tornare indietro e prendere la giusta direzione.

La novità dovrebbe diventare operativa in tempi brevi: per concretizzare le modifiche viabilistiche sarà infatti sufficiente disegnare una nuova segnaletica orizzontale e modificare quella verticale.