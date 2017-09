DJ Vigor e Simone Giudici al Dj Set, ripartono le serate live al Twiggy

Tempo libero generica

Sabato 30 settembre riparte la stagione degli eventi dal vivo al Twiggy con un dj-set a cura di DJ Vigor e Simone Giudici, che presenteranno in anteprima il loro nuovo progetto. Un viaggio che parte da molto lontano, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, ricercando brani esclusivi che attraversano le vibrazioni funky, la disco e la prima house dei club di New York e Chicago.

S!G è il lato nascosto di Simone Giudici, Dj meglio conosciuto per essere parte del progetto Dirty Channels, che lo ha portato a produrre per alcune tra le migliori labels internazionali di musica house. Il nuovo moniker S!G nasce dall’amore per la disco e arriva alla luce dopo anni di ricerca di raregrooves e samples che hanno lasciato il segno nella musica “moderna”. Il suo djset, realizzato principalmente con i vinili, è una miscela di brani 70s, italo-boogie e nudisco, spesso ri-editati per enfatizzare il groove e donare nuova linfa vitale ai pezzi.

Vigor (electro funk / hip house). Dal 1987 Dj e Produttore per svariati gruppi Hip Hop italiani tra cui Otierre – Gente Guasta / La Pina / Bassi Maestro / Kaso – Maxi B; dal 1990 Dj e Tecnico del Suono in studio e live per: Otierre – Gente Guasta / La Pina / Sottotono / Piotta / Fabri Fibra / Kaso – Maxi B etc.

Ha realizzato e seguito tecnicamente programmi radiofonici tra cui: Venerdì Rappa / One Two – One Two (Radio Deejay), Vademixum / In Aria (Rai Radio2). Tutt’ora produce e si occupa della logistica di eventi musicali Hip Hop, Blues, Jazz con artisti di livello nazionale e internazionale.

Il suo ruolo preferito è quello di Dj live al mixer e giradischi, in contesti prettamente danzerecci, per gruppi / jam hip hop e per intrattenimenti musicali in fiere espositive, manifestazioni sportive, eventi socio culturali ecc. Si accosta al djing nella seconda metà degli anni ’80 quando in Europa si diffondono i generi musicali House e Rap – Hip Hop (prodotti prettamente da dj americani di Black Music); grazie a queste influenze sperimenta i primi mixaggi proponendo nelle sue selezioni entrambi i generi, per poi indirizzarsi sempre di più sul secondo e tutto ciò che comprende (Funk, Soul, Disco, R’n’B, Reggae, Blues) con discreto interesse verso i suoi derivati (Hip House, Jungle, Drum’n’Bass, Trip Hop, Nu Soul). Da subito attratto dai virtuosismi come lo scratch e il cutting, introduce questi elementi di Turntablism nei suoi mix.