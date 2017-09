Domani la nomina di trenta nuovi diaconi

Il Duomo di Milano nel 1968 (inserita in galleria)

Domani sabato 30 settembre, alle ore 9.00 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ordinerà diaconi 23 seminaristi del Seminario arcivescovile di Venegono e altri 7 candidati che hanno studiato teologia a Monza al Seminario teologico internazionale del Pontificio Consiglio delle Missioni Estere.

L’ordinazione diaconale rappresenta l’ultima tappa del cammino verso il sacerdozio che riceveranno il prossimo anno. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv – canale 195 e www.chiesadimilano.it. Su Radio Mater dalle 11 una sintesi differita dell’omelia.

Di età compresa tra i 24 e i 45 anni, i diaconi studiano al Seminario di Venegono e si preparano a diventare preti al servizio della Diocesi. Hanno compiuto percorsi ed esperienze professionali differenti: tra loro ci sono laureati in filosofia, ingegneria, architettura e c’è chi ha esercitato la professione di avvocato o di agronomo.

«È una classe decisamente sorprendente per la diversità dei carismi e per la gioia contagiosa. Non per nulla il motto con il quale hanno scelto di farsi accompagnare nel cammino verso il presbiterato è il versetto di Luca 15,24, “E cominciarono a far festa”», sottolinea il rettore mons. Michele di Tolve.

Durante questa celebrazione verranno ammessi come candidati al diaconato e al presbiterato 15 giovani che attualmente frequentano la terza teologia.

Sempre domani, sabato 30 settembre, alle 11.30, nell’Aula magna del Palazzo di giustizia di Milano (via Freguglia 1), l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini parteciperà alla presentazione del volume “Dalla Chiesa. Storia del generale dei carabinieri che sconfisse il terrorismo e morì a Palermo ucciso dalla mafia”.