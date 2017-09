Domenica 10 settembre la prima benedizione delle cartelle

Domenica mattina la comunità pastorale dedicherà un momento ai piccoli remigini che quest’anno iniziano il loro percorso scolastico: si terrà per la prima volta la benedizione delle cartelle.

Nelle messe delle sei parrocchie (Santuario alle 10; San Giuseppe-Regina Pacis-S.G.Battista alle 10.30; Sacra Famiglia alle 11; Prepositurale alle 11.30) sono invitati tutti i bambini che inizieranno il primo anno di scuola primaria coi genitori e i nonni.

“E’ un invito – spiegano dalla comunità pastorale – per celebrare insieme come cristiani un momento di passaggio importante della vita, un rito da vivere insieme per aiutare i nostri figli e nipoti a iniziare con fiducia questa nuova esperienza, mettendo nelle mani del Signore e di Maria il loro lavoro quotidiano e l’impegno di genitori, nonni, insegnanti e di tutti coloro che sono coinvolti nel cammino educativo ad accompagnarli”.

Tutti i bambini porteranno con sè le cartelle e i quaderni, per la benedizione che si terrà prima della Comunione.