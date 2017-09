Domenica Rezzato – Pro Patria. O forse no

Il raduno della Pro Patria

La Pro Patria ha iniziato bene il campionato, battendo allo “Speroni” 2-0 il Lecco.

Il prossimo avversario dei tigrotti dovrebbe essere il Rezzato, squadra ambiziosa che ha fatto un mercato faraonico per la Serie D. Dovrebbe, perché a oggi – mercoledì 6 settembre – non si sa ancora se il girone B di Serie D scenderà in campo per il prossimo turno di campionato.

Venerdì scorso la Romanese – squadra di Romano di Lombardia, provincia di Bergamo – è stata ripescata in Serie D, venendo inserita nel Girone B, proprio quello della Pro Patria.

Tutto bene, o quasi. In teoria, durante questa settimana, la Lega Nazionale Dilettanti avrebbe dovuto rifare il calendario da nuovo – tenendo buona la prima giornata di campionato come se la Romanese avesse riposato -, ricomponendo il girone con 19 squadre.

Invece l’ultima novità è il ricorso della Lnd verso il ripescaggio della squadra bergamasca e quindi tutto per ora rimane in stand-by. Domani, giovedì 7 settembre, dovrebbe arrivare la decisione.