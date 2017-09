Domenica torna “Pedala con Zazà”

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

È tutto pronto a Gorla Maggiore per la sesta edizione della “Pedala con Zazà”, manifestazione voluta dall’ex professionista Stefano Zanini con la parte tecnica curata dalla Società Ciclistica Canavesi. Sarà una giornata interamente dedicata al ciclismo con nella mattinata in bicicletta cicloamatori e cicloturisti a pedalare nell’evento a scopo benefico, sulla distanza di 50 chilometri, con il ritrovo e le iscrizioni dalle ore 8 presso l’Oratorio San Carlo e la partenza alle ore 9.15. Nel pomeriggio spazio ai Giovanissimi, dai sette ai dodici anni, impegnati nella “Davide 4 youngs”con il ritrovo all’ Oratorio di Gorla Maggiore alle ore 13 e il primo via delle sei gare previste alle ore 14.30. Gli iscritti alla manifestazione giovanile sono 250.