Don Natale Monza lascia il Varesotto: il saluto dei suoi parrocchiani

Ispra, Cadrezzate e Osmate salutano don Natale Monza, il parroco che dal 1 agosto 2008 guida la comunità pastorale di S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein).

Lo hanno salutato i suoi parrocchiani con feste, magliette e anche con un flash mob improvvisato. A salutarlo anche i sindaci dei tre comuni citati sopra e i fedeli di Casciago, dove don Natale è stato fino a poco meno di dieci anni fa.