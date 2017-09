Dopo Barcellona: a Varese controlli di sicurezza per quasi 100 automezzi

controlli di polizia a Varese e provincia dopo l'attentato di Barcellona

Anche Varese è stata coinvolta nell’operazione della Polizia di Stato denominata “Ultimo Miglio”, con controlli straordinari e preventivi dopo l’attacco terroristico di Barcellona, in cui ha perso la vita anche il legnanese Bruno Gullotta.

Durata tre giorni (dal 28 al 30 agosto) e coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Polizia di Stato in linea con le direttive impartite dal Ministro dell’Interno, ha avuto come obiettivo, proprio in seguito all’attentato terroristico di Barcellona, il controllo dei mezzi per il trasporto collettivo di persone e dei mezzi pesanti all’ingresso dei centri storici delle città.

L’operazione si è svolta in tutte le province italiane ed ha visto una intensificazione dei posti di controllo in prossimità degli accessi ai centri storici volti all’identificazione dei conducenti e la verifica dei dati attraverso le banche dati delle forze di polizia, compresa quella Schengen: la Questura di Varese ha partecipato all’operazione controllando in tutto 96 automezzi e 129 Persone (di cui 49 stranieri e 40 con precedenti di Polizia).

SEQUESTRATO UN FURGONE PER VOLANTINAGGIO IN NERO, MA I VOLANTINI ERANO DI UN SUPERMERCATO

Durante i controlli sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della Strada ed è stato sequestrato un furgone a Busto Arsizio oggetto di appropriazione indebita il cui conducente, un 45enne di nazionalità pakistana in regola sul territorio italiano, è stato denunciato per attività di volantinaggio “in nero”: non a favore dello Stato Islamico però, ma di un supermercato. Nell’automezzo gli hanno infatti trovato circa 20.000 volantini commerciali.

A VARESE CONTINUANO I CONTROLLI IN PIAZZA REPUBBLICA E ALLE STAZIONI

Per una maggiore sicurezza, la Questura di Varese continua inoltre i controlli in Piazza della Repubblica e in zona Stazioni a Varese: anche ieri, venerdì 1 settembre, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – hanno controllato 30 persone, deferendo all’Autorità Giudiziaria uno straniero per minaccia a pubblico ufficiale e sequestrando, a carico di ignoti, una modica quantità di hashish rinvenuta in Piazza della Repubblica.

SVENTATO FURTO CON SCASSO IN UN CENTRO BENESSERE

Oltre le quotidiane attività di controllo del territorio, numerosi sono gli interventi richiesti ai poliziotti dai cittadini. Nel pomeriggio di giovedì scorso personale della Squadra Volante ha denunciato un quarantenne italiano per tentato furto aggravato ai danni di un Centro Benessere di Varese. L’uomo, che ha numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, ha insospettito con i suoi comportamenti le dipendenti del Centro che hanno richiesto l’intervento della Polizia. Il personale intervenuto ha individuato il soggetto, che accortosi dell’attenzione delle commesse si stava allontanando interrompendo il suo percorso benessere, e dopo averlo perquisito, i poliziotti hanno rinvenuto, nello zaino che aveva indosso, diversi arnesi atti allo scasso. Il soggetto infatti rimasto solo nello spogliatoio del Centro aveva scassinato un armadietto che conteneva indumenti di scarso valore. Oltre la denuncia ed il sequestro degli arnesi utilizzati, è al vaglio l’emissione di un Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Varese.