Dopo il grande raduno, Casorate si candida “capitale” delle Bande musicali giovanili

Una banda per il paese e un paese per la banda, verrebbe da dire citando alla larga il motto dei Moschettieri.

Domenica 10 settembre Casorate Sempione è stata per un giorno il centro della musica giovanile della Lombardia: oltre 200 musicisti under 20 hanno dato vita al 2° Festival della Junior Bands.

Ospite d’eccezione la formazione regionale della Lombardia, formata da 118 ragazzi provenienti da tutta la regione, che durante l’estate hanno preparato presso Casargo (LC) una serie di concerti, conclusasi appunto domenica, in casa del Corpo Musicale La Casoratese.

A partecipare alla carrellata di concerti del pomeriggio anche la formazioni giovanili di Morazzone, Brenno Useria, Arsago Seprio unita a Cassano Magnago, e naturalmente la consolidata Casorate Junior Band padrone di casa. Durante la mattinata, mentre la formazione regionale provava, l’intero Consiglio Regionale di ANBIMA Lombardia teneva una riunione in una sala appositamente preparata. La manifestazione ha coinvolto un po’ tutto il paese: l’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione la palestra e patrocinato l’evento con ANBIMA, la Pro Loco di Casorate, l’ oratorio che ha ospitato due turni di pranzo in stile Hell’s Kitchen, l’onnipresente Protezione Civile, e naturalmente il corpo musicale La Casoratese, che pare inizi a fare davvero sul serio in termini di grandi numeri.

A dimostrazione del successo di questa manifestazione, nel mese di ottobre Casorate Sempione ospiterà un evento di rilevanza artistica ancora superiore: ospiterà i concerti delle formazioni regionali giovanili non solo della Lombardia, ma anche di Liguria e Piemonte, unitamente ad una masterclass di Marco Pierobon, uno dei migliori trombettisti viventi, che terrà una serie di lezioni presso la scuola musica de La Casoratese.

Nonostante anche sul nostro territorio da oramai diversi anni diverse formazioni bandistiche dedichino crescente importanza alla formazione giovanile, talvolta con ottimi risultati, finora le manifestazioni hanno avuto carattere locale. Quello di ieri è il primo caso nella nostra provincia di una manifestazione bandistica giovanile che sia riuscita a raggiungere una massa critica tale da guadagnarsi l’attenzione del movimento bandistico a livello nazionale, che in virtù del successo di questo evento ha deciso di scegliere Casorate Sempione come sede per l’evento del prossimo ottobre.