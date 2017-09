Doppio concerto: le note del pianoforte invadono Porto Ceresio

musica classica

Doppio appuntamento musicale domenica 3 settembre a Porto Ceresio, dove sono in programma due concerti di altrettanti giovani e promettenti pianisti.

Il concerto di Andrea Molteni, che alle 21 chiuderà in serata la rassegna “Note sul Ceresio”, sarà infatti preceduto da un appuntamento pomeridiano all’Accademia Centro studi musicali diretta dal Maestro Giovanni Salvatore Astorino, che riprende dopo la pausa estiva programmazione dei concerti domenicali realizzati in collaborazione con il Conservatorio di Como.

Alle 17, nella piccola ma deliziosa sala da concerto dell’Accademia (in via Mazzini, davanti alla Biblioteca comunale), si esibisce il giovane pianista Francesco Bussani (nella foto), 22 anni, di Lecco, che presenta un programma molto piacevole di brani di Beethoven, Chopin, Brahms e Debussy.

Nonostante la giovane età, Bussani ha già al suo attivo un pregevole curriculum di studi ed esperienze, nonché la direzione di cori come il Coro alpino di Lecco e la Coro Nives di Premana.

Come tutti i concerti offerti dall’Accademia musicale di Porto Ceresio, anche questo appuntamento è ad ingresso libero. I posti sono limitati: se non volete perdere l’occasione per ascoltare un bel concerto tenetene conto.

Potete leggere e scaricare QUI il programma del concerto