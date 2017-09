Doppio Santana, la Pro Patria batte 2-0 il Lecco

Varie tigrotti

Vittoria convincente per la Pro Patria all’esordio in campionato. I tigrotti superano 2-0 il Lecco allo “Speroni” grazie a una doppietta di Santana, che ha gonfiato la rete all’11’ e al 35’ della ripresa. Biancoblu a due facce: belli ma poco cinici nel primo tempo, bruttini e spietati nella ripresa. In ogni caso una prestazione confortante per la squadra di mister Javorcic, che si porta a casa i primi tre punti di questo campionato. Ora si aspetta in settimana il nuovo calendario a 19 squadre dopo il ripescaggio della Romanese.

FISCHIO D’INIZIO – Prima di campionato per la Serie D che per la Pro Patria si apre subito con una sfida sentita ospitando il Lecco. Mister Javorcic vara il 3-4-1-2 con Guadagnin in porta, difesa a tre formata da Molnar, Zaro e Scuderi. A centrocampo Cottarelli e Galli sono gli esterni, il playmaker è Pettarin, affiancato da Gazo. In attacco capitan Santana e Le Noci sono supportati da Disabato. Risponde con il 3-5-2 il tecnico lecchese Alessio Delpiano con Bertani e Castagna in attacco.

IL PRIMO TEMPO – Un inizio di gara intenso, con la Pro Patria che dopo qualche minuto di gioco prova a mettere sotto pressione il Lecco e Le Noci prova a testare l’attenzione di Nava con una punizione al 16’ calciata centrale; il portiere ospite blocca senza problemi. Al 23’ su calcio da fermo ci prova anche Disabato, ma la palla questa volta passa di pochi centimetri sopra la traversa. Il momento è favorevole ai tigrotti, che costruiscono prima una palla gol con Galli a sinistra, ma sul cross radente dell’esterno sinistro non ci sono compagni pronti a mettere in rete. Al 29’ Santana, lanciato da Le Noci, in diagonale con il sinistro non trova la porta. Il Lecco prova a rispondere al 34’ con una girata di Bertani parata senza problemi da Guadagnin, mentre al 42’ è la traversa a salvare i blucelesti sulla punizione dai 25 metri di Le Noci. Nel finale di tempo bravo Cottarelli a fermare Bignotti lanciato a rete.

LA RIPRESA – Parte meno vivace il secondo tempo, rispetto alla prima frazione, ma la Pro Patria colpisce alla prima occasione: è l’11’ quando Gazo centralmente serve Santana sulla sinistra, l’argentino si accentra e prima calcia su Nava, poi sulla ribattuta scarica in rete un destro potente per l’1-0. Con il vantaggio in pugno, la Pro Patria gestisce meglio i tempi di gara e il Lecco non riesce a reagire. Al 21’ Cottarelli e il neo entrato Pedone lavorano bene sulla fascia destra, ma Santana questa volta non riesce a concludere bene l’azione mandando alto da buona posizione. I tanti cambi rallentano ulteriormente il ritmo della partita, ma al 35’ la Pro Patria affonda di nuovo: discesa di Pedone a sinistra e assist perfetto per Santana che da due passi questa volta non sbaglia. Nel finale gli animi si scaldano, c’è qualche intervento in ritardo e a farne le spese è Meyergue, che entra male su Pedone e viene espulso. Rosso diretto per il lecchese, mentre Pedone lascia il campo per infortunio. Il recupero di 5’ non cambia il risultato, con la Pro Patria che si porta a casa i primi 3 punti del campionato.

TABELLINO

Pro Patria – Lecco 2-0 (0-0)

Marcatori: all’11’ e al 35’ st Santana (PP).

Pro Patria (3-4-1-2): Guadagnin; Scuderi, Zaro, Molnar; Cottarelli, Pettarin, Gazo (dal 32’ st Mozzanica), Galli (dal 28’ st Arrigoni); Disabato (dal 16’ st Pedone, dal 44’ st Chiarion); Le Noci (dal 32’ st Gucci), Santana. A disposizione: Mangano, Marcone, Ugo, Ghioldi. All.: Javorcic.

Lecco (3-5-2): Nava; Zammuto (dal 22’ st Meyergue), Luoni, Scaglione (dal 34’ st Malvestiti); Moleri (dal 22’ st Ghidinelli), Bellanca, Cavalli (dal 28’ st Martina Rini), Bignotti (dall’8’ st Roselli), Mureno; Castagna, Bertani. A disposizione: Placidi, Mortara, Benedetti, Merli Sala. All.: Delpiano.

Arbitro: sig. Virgilio di Trapani (Collavo e Carraretto).

Note: giornata calda e serena, terreno in buone condizioni; Calci d’angolo 1-3; Ammoniti: Zaro, Molnar per la Pro Patria; Mureno, Moleri, Scaglione, Luoni per il Lecco. Espulso al 43’ st Meyergue (L) per gioco violento. Recupero: 1’ + 5’.