Un chilo e mezzo di droga in auto, arrestato

polizia volante generica

Nella tarda serata di ieri, la volante del Commissariato di Legnano si trovava a transitare in questa via Pilo, quando ha notato due uomini nordafricani che chiacchieravano tra loro e che alla vista della pattuglia si sono allntanati rapidamente.

Uno dei due ha fatto rapidamente perdere le tracce, il secondo invece è stato bloccato mentre tentava di fuggire in auto. All’interno della vettura sono stati poi trovati quattro involucri contenenti hashish per un peso totale di Kg.1.5.

Il soggetto è un cittadino marocchino del 1983, irregolare con numerosi precedenti. Si è provveduto alla perquisizione presso la dimora del soggetto, ma con esito negativo. La macchina di cui era in possesso era intestata ad una prestanome, anch’essa di origini marocchine, già denunciata per favoreggiamento in passato. All’interno della vettura sono stati ritrovati numerosi smartphone ed un computer portatile, per i quali verranno fatti accertamenti in ordine alla legittima proprietà. Il 34enne arrestato è stato poi portato in carcere a Busto Arsizio.