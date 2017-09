Droga nel cestino, un arresto e due denunce in Piazza Repubblica

Metteva la droga nel cestino dell’immondizia, chiusa in un involucro, e aspettava i clienti. A fare da “sentinelle” all’uomo, N.C., cittadino nigeriano senza fissa dimora con in corso una richiesta di asilo politico, altri due uomini.

L’attività di spaccio, in Piazza Repubblica, è stata intercettata della Polizia di Stato dell’UPGSP della Questura di Varese e dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Varese, nell’ambito di un’operazione congiunta volta alla repressione e alla prevenzione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, costantemente coadiuvati dalle Sale Operative della Questura e del Comando Provinciale GdF, hanno osservato la situazione e individuato i movimenti dei tre soggetti che si avvicinavano e si allontanavano ripetutamente da un cestino porta rifiuti, posto in prossimità del monumento ai caduti.

Alla vista delle Forze dell’Ordine i tre hanno cercato di dileguarsi ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine, anche grazie all’aiuto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, messa a disposizione dal Gruppo GdF di Malpensa.

In particolare, nel giubbotto di uno dei tre, successivamente identificato in N.C., cittadino nigeriano senza fissa dimora con in corso una richiesta di asilo politico, sono stati trovai un involucro contenente marijuana per 3,4 gr, già confezionata per lo spaccio e 45 euro (che il soggetto ha dichiarato essere frutto dell’attività di accattonaggio), suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Nel cestino invece, sono stati trovati tre involucri contenenti 13,5 gr di marijuana, opportunamente confezionati allo scopo di essere venduti al dettaglio.

Dalla ricostruzione dei fatti, per cui di grande importanza è stato anche l’ausilio delle riprese video delle telecamere della Questura, è emerso che gli altri due stranieri, anch’essi di origine nigeriana e senza fissa dimora, fungevano da sentinelle nei confronti del primo, intento nell’attività di spaccio.

I tre stranieri sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per gli opportuni accertamenti, al termine dei quali N.C. è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato presso la locale casa circondariale (carcere di Varese-Miogni), mentre gli altri due sono stati denunciati in stato di libertà per concorso ed a carico degli stessi è stato emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Varese.