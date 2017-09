Due appuntamenti nel weekend per il Comitato no ospedale unico

L\'area dove sorgerà l\'Ospedale Unico

Nuovi appuntamenti per il Comitato Diritto alla Salute del Varesotto, che si batte contro la realizzazione dell’ospedale unico Gallarate-Busto e per la difesa dei diversi presidi ospedalieri attivi in provincia.

Sabato 23 settembre dalle ore 16:30 alle 18:30 il Comitato allestirà un banchetto informativo davanti all’ospedale di Gallarate, via Pastori.

Domenica 24 settembre invece il Comitato – che riunisce associazioni, forze sindacali, partiti, singoli – sarà dalle ore 09:00 alle 12:00 nel piazzale della chiesa di Beata Giuliana a Busto Arsizio. In quest’ultimo banchetto l’informazione alle persone sarà incentrata sull’impatto della costruzione di un ospedale nel quartiere.

L’area scelta è un “puzzle” di terreni tra la superstrada 336, il Sempione e via Cascina dei Poveri, a ridosso del quartiere Beata Giuliana e dell’IC Tosi (qui una serie di foto dell’area vista dalle vie limitrofe).