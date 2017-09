Foto varie

Due auto in fiamme nella rimessa interrata di un condominio. È successo nel primo pomeriggio di martedì 5 settembre in via Giovanni Borghi a Varese dove sono accorsi intorno alle 14 i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

I nove vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi, un’autopompa, un’autobotte e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile) hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area, le operazioni sono state rese particolarmente difficoltose a causa della conformazione del sito e il denso fumo sprigionatosi.