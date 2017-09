Due giorni in poesia con il Premio Europeo Clemente Rebora

Foto varie

L’Aula magna della scuola Enrico fermi (piazza Alfredo di Dio) a Fagnano Olona ospiterà due eventi il prossimo venerdì 6 ottobre.

Il programma prevede alle ore 10 una lezione magistrale riservata agli studenti delle terze classi, con relatore Filippo Ravizza, poeta e critico letterario di fama internazionale, dal titolo “Malato d’eterno tra melma e sangue Clemente Rebora”. Seguiranno le letture di Diego De Nadai, attore e insegnante d’interpretazione vocale.

Nell’occasione saranno premiate le poesie di due ragazzi tra quelle svolte sul tema “Insieme Verso la Pace”.

Alle ore 20.30 sempre nell’Aula magna delle Scuole Fermi, una serata aperta al pubblico e dedicata al poeta Fernando Pessoa, con la lettura a cura di Diego De Nadai e brani di Fado con i testi di Pessoa interpretati dalla voce di Mariachiara Ferraro accompagnata al pianoforte dal maestro Enrico Salvato.

Ospite d’onore della serata il poeta e critico letterario Filippo Ravizza.

Entrambi gli eventi del 6 ottobre sono promossi dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fagnano Olona in collaborazione con il Circolo Culturale l’Alba, le Acli, l’Associazione Salvarore Orrù per la scuola, l’Istituto Comprensivo Scolastico di Fagnano Olona e l’associazione La Fenice che promotrice del Premio Europeo di poesia-videopoesia-fotografia 2017.

«Siamo davvero contenti di ospitare a Fagnano Olona due eventi di questa importanza – commenta Alfredo Maestroni, poeta e Presidente del Circolo Culturale l’Alba – e colgo l’occasione per ringraziare le associazioni e l’assessore Giuseppe Palomba per aver reso possibile questo importanti eventi. Sarà un onore avere sul palco Filippo Ravizza e Diego De Nadai».

Sabato 7 ottobre il Premio Europeo “Clemente Rebora” 2017 farà tappa a Busto Arsizio, con un incontro in calendario alle ore 17.00 presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “Paolo Candiani” in via Manara 10.

Organizzato da La Fenice Associazione Culturale Arte e Solidarietà e dal “Liceo Artistico Paolo Candiani – Liceo Musicale Coreutico Pina Bausch”, l’appuntamento prevede l’intervento del poeta e critico letterario Prof. Filippo Ravizza.

Sarà il momento per ascoltare la lettura delle poesie di dieci autori partecipanti al Premio Europeo “Clemente Rebora”.

Inoltre, ci saranno anche spazi dedicati alla musica e alla danza, a cura degli studenti dei Licei coinvolti e della cantante lirica e mezzosoprano Tiziana Sbalchiero. Un’occasione culturale importante, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, che diventa motivo d’orgoglio sia per la città sia per il Liceo Candiani.