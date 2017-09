Due mostre per tre artisti

tempera tricolore pittura

La Proloco di Gazzada Schianno, ospiterà due mostre di tre artisti nelle suggestive cornici quattrocentesche di Santa Maria Assunta in Gazzada e S.S. Cosma e Damiano in Schianno.

Le due mostre permetteranno di ammirare le opere di artisti completamente diversi tra loro, sia per sensibilità artistica che per tecniche di esecuzione, ma in comune il grande desiderio di esprimere con viva intensità il loro mondo interiore, suscitando emozioni e riflessioni nei fruitori delle loro opere.

Domenica 3 settembre alle ore 11:30 nella Chiesetta di Santa Maria Assunta in Gazzada verrà inaugurata la personale del pittore varesino Alberto Nicora intitolata “VIBRAZIONI E SILENZI NEL COLORE “. Gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì 18:00/22:00 – sabato e domenica 10:00/12:00 /15:00/22:00.

Giovedì 14 settembre alle ore 21:00 presso la Chiesetta dei S.S. Cosma e Damiano in Schianno si terrà vernissage della mostra della pittrice Elisabetta Soresina e dello scultore ceramista H.H. Stillriver. Gli orari di apertura sono i seguenti: giovedì 21:00/23:00 – venerdì 18:00/23:00- sabato 14:00/ 23:00 – domenica 9:00/23:00.

