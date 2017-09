È caccia alle cimici e c’è anche chi usa la pistola aspira insetti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dalle tante segnalazioni arrivate sembrerebbe proprio essere cominciata l’invasione pre autunnale delle cimici. Cimici sulle tende, sui muri delle case, sulla biancheria stesa ad asciugare. Ci stanno arrivando foto di ogni genere ma con un solo protagonista: loro.

Un insetto molto sgradevole, soprattutto per via dell’odore che emana per difendersi nei momenti nei quali si sente sotto attacco, ma anche perché sono davvero tantissime e si infilano ovunque.

Come mai sono così tante? Se lo stanno chiedendo in molti in questi giorni e le ragioni sono da ricondurre soprattutto al caldo. L’ultimo caldo prima dell’inverno, momento in cui, clima permettendo, le cimici dovrebbero sparire dalla circolazione.

Quando si parla di cimici è bene ricordare innanzitutto che non si tratta di insetti nocivi. Possono dare fastidio ma non mordono e non fanno male. Lo scorso anno avevamo anche intervistato un esperto su questo tema, l’entomologo Mauro Villa, che ci aveva spiegato che cosa succede in questo particolare periodo:

«Succede che questi insetti, a prima vista della specie Rhaphigaster nebulosa, stanno per entrare nel periodo “diapausa”, un particolare stato biologico che corrisponde con l’inverno. Si tratta di un insetto della famiglia dei Pentatomidae, cioè a forma di pentagono che sta cercando un po’ di tepore per superare la stagione fredda». Quindi c’è una prima risposta ai tanti lettori che si chiedono quando questi insetti se ne andranno.

«Esatto: con l’arrivo dell’inverno questi insetti spariranno dalla nostra vista – spiega Villa – e in questi giorni cercheranno di entrare in casa». Cosa si può fare per fermarli?

«Chiudere porte e finestre usare le zanzariere ed evitare insetticidi: non sono insetti nocivi».

Su internet si leggono ricette e rimedi di ogni tipo, dall’aglio all’acqua e sapone, ma lo stesso entomologo ci aveva spiegato che difficilmente sono efficaci:

«Non credo che questi rimedi siano efficaci, essendo appunto insetti fitofagi, e che si nutrono di vegetali. Danno fastidio magari alla vista o per via del ronzio insistente o per una presenza numerosa. Purtroppo il clima mite di questi giorni, le temperature ancora relativamente elevate che contraddistinguono il periodo fanno accadere fenomeni insoliti. Pensi che solo qualche sera fa avevo le finestre di casa aperte. Alle 21.30 mi è entrato in casa un calabrone. Purtroppo il cambiamento climatico e lo stravolgimento delle stagioni deve abituarci a questi fenomeni».

Si segnala però un commento interessante, tra i tanti ricevuti dal giornale in queste ore. Una lettrice, ad esempio, si è dotata di una “pistola aspira insetti”. Si trova in vendita su internet o nei negozi di settore e può essere molto utile per combattere anche le cimici.

