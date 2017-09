È in gravi condizioni l’operaia investita vicino a Malpensa

monoblocchino ospedale circolo varese

È in ospedale in gravi condizioni l’operaia travolta da un’auto nei dintorni del Terminal 2 di Malpensa, nella prima mattina di mercoledì 6 settembre.

Erano le 5.30 ed era ancora buio, sulla strada che collega T1, T2 e Case Nuove. La donna, 58 anni, è dipendente di una grande società che cura le pulizie all’interno dello scalo: stava attendendo l’autobus che portava fino all’ingresso usato abitualmente, quando è stata travolta da un’auto.

Soccorsa in codice rosso, era stata poi trasferita in codice giallo all’ospedale di Circolo, vale a dire con ferite serie ma non in pericolo di vita. Attualmente si trova in terapia intensiva ed è in prognosi riservata.