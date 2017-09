È morto il 13enne colpito da meningite

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

“Purtroppo il ragazzo ricoverato presso l’ospedale San Gerardo di Monza colpito da una setticemia meningococcica non ce l’ha fatta ed è deceduto. Esprimo il mio cordoglio alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia in merito al ragazzo di 13 anni residente a Robecco sul Naviglio ricoverato in rianimazione il 27 mattina all’ospedale di Magenta in condizioni critiche per una sepsi da Meningococco di tipo C e in seguito trasferito al San Gerardo di Monza dove e’ deceduto questo pomeriggio.

“Come anticipato – ha spiegato l’assessore – sono già stati sottoposti a profilassi tra i contatti stretti del ragazzo 3 familiari e 19 amici. Hanno inoltre effettuato la profilassi 23 compagni di classe e 12 insegnanti dell’Istituto tecnico industriale Alessandrini di Abbiategrasso”.

VACCINAZIONI AGEVOLATE

“Ribadisco – ha detto il titolare regionale della Sanità – che come abbiamo fatto negli altri casi che si sono verificati all’interno di istituti scolastici offriremo la vaccinazione a tappeto per tutti gli studenti dell’istituto coinvolto. Con Asst Ovest Milanese stiamo valutando il numero degli alunni coinvolti e il possibile programma operativo da seguire”.