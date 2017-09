E’ tempo di zucche e castagne

Funghi e zucche: è festa a Cuirone (inserita in galleria)

Si entra nel mese di ottobre con un fine settimana ricco di iniziative, anche dedicate ai frutti di stagione. Ecco gli eventi in provincia:

Meteo - Nel fine settimana tempo nuvoloso ma per lo più asciutto ma con possibilità di piogge, sopratutto in serata. Sabato e domenica le giornata saranno nuvolose ma con rovesci solo in serata o nella notte - Il meteo

Varese - Si apre questo fine settimana Nature Urbane, il festival che prevede iniziative già da oggi. Alle 18 e 30 infatti, ci sarà la lettura di un estratto del Barone Rampante di Italo Calvino con Lella Costa. Apertura di diverse ville, sabato mattina concerto di Mario Brunello al Sacro Monte ed escursioni – Tutto il programma

Varese – Sabato 30 settembre riparte la stagione degli eventi dal vivo al Twiggy con un dj-set a cura di DJ Vigor e Simone Giudici, che presenteranno in anteprima il loro nuovo progetto. – Tutto il programma

Varese - La prima edizione dell’evento intitolato “Villaggio C.R.I.” si terrà domenica 1 ottobre (in caso di maltempo sarà spostato a domenica 15 ottobre) e si svolgerà durante l’intero arco della giornata – dalle ore 8:30 alle ore 17:00 circa – ai Giardini di Palazzo Estense (via Luigi Sacco, 5 – Varese), dove saranno protagoniste tutte le aree che compongono la Croce Rossa Italiana di Varese. – Tutto il programma

Varese – Torna “Fotografando nella Città Giardino”, un pomeriggio tutto varesino dedicato ai fotoamatori, che sono chiamati a partecipare ad una sorta di caccia al tesoro fotografica per il centro di Varese, con una lista di 20 soggetti da “trovare” in 220 minuti. L’appuntamento è per sabato 30 settembre (con slittamento al 7 ottobre, in caso di maltempo) dalle 14.30: la partenza è dal gazebo dell’Associazione organizzatrice, la 23 &venti, che sarà posizionato in Piazza del Podestà. - Tutto il programma

Varese – Sabato 30 settembre, alle 21, al Teatro Apollonio di Varese, ingresso libero, si terrà il concerto dell’anniversario per il ventennale del Coro Divertimento Vocale di Gallarate. Interverranno, unitamente al CDV, il Coro Alpini di Varese, la Soprano Clelia Croce, gli ex coristi, le associazioni con le quali il CDV ha attivato numerose iniziative benefiche. - Tutto il programma

Barasso - Si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre B-Art un evento dedicato all’Arte e all’Artigianato Artistico di Alta Qualità presso le Officine Creative di Barasso (di fianco alla stazione). I grandi ambienti dell’insediamento industriale della “Fratelli Rossi”, che fu la più grande fabbrica di Pipe del mondo, oggi sono luogo di assoluto fascino grazie alle architetture di archeologia industriale e alle attività artistiche e artigiane che vi operano. Ci sarà la possibilità di conoscere gli artigiani che oggi vi operano - Tutto il programma

Inarzo – Anche Lipu partecipa al più grande evento dedicato al birdwatching e organizzato da BirdLife Europa. Appuntamento nel weekend, sabato e domenica – Tutto il programma

Comabbio - E’ in programma per sabato 30 settembre l’iniziativa che si chiama “Uniti intorno al Lago”. Si tratta di una passeggiata che percorrerà tutto l’anello del Lago facendo sosta in cinque tappe dislocate in corrispondenza dei cinque territori comunali. Un appuntamento organizzato dai cinque sindaci che stanno pensando ad un piano di riqualificazione del Lago. L’appuntamento è gratuito ma è necessaria la prenotazione – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – Prima domenica ottobrina con il consueto “Mercato del GiustoInPerfetto“. Appuntamento tra le vie del paese con tanti produttori e prodotti biologici, a Km 0, d’artigianato. Dalle 10 alle 17 – Tutto il programma

Cittiglio – In un tripudio di birra e cibi bavaresi venerdì 29 settembre aprirà la tredicesima edizione della festa della birra di Cittiglio Oktober Stì che continuerà fino a sabato sera e continuerà poi il 6 e 7 ottobre. Non mancherà la birra di Monaco e piatti tradizionali bavaresi - Tutto il programma

Cuirone con Vergiate - Torna “Funghi&Zucche”, la grande mostra agricola, naturalistica, ambientale e di cultura contadina, che quest’anno compie 25 anni. Appuntamento per domenica 1 ottobre dalle 9 alle 18 con espositori, mostre, concorso della zucca più grande e concorso di spaventapasseri e tanto altro – Tutto il programma

Castiglione Olona - Prende il via sabato sera a Castiglione Olona una rassegna che accompagnerà gli appassionati di musica lungo un interessante percorso.

Sabato 30 settembre alle 21, gli insegnanti dell’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora”, proporranno il concerto inaugurale del nuovo anno accademico nella Nuova Scolastica. - Tutto il programma

Induno Olona - Parte sabato 30 settembre, alle 21 in Sala Bergamaschi, la Terza rassegna musicale di Induno Olona, quest’anno ribattezzata “L’albero delle note“ con Lorenzo Bovitutti – Tutto il programma

Arcisate – Due eventi nel fine settimana alla Cascina La Monda di Arcisate, che ospita una cooperativa sociale che si dedica, tra le altre cose, all’agricoltura biodinamica. Venerdì 29 settembre, si festeggia San Michele, con un pomeriggio dedicato a bambini e ragazzi. Domenica 1° ottobre, dalle 11 alle 18 la festa di ringraziamento alla terra e alle api, un saluto all’estate e ai suoi frutti e un benvenuto a una nuova stagione. – Tutto il programma

Bisuschio – Domenica 1° ottobre torna, nella bellissima cornice di Villa Cicogna, “Bisuschio in mostra, arti e mestieri”. Per la seconda edizione della manifestazione saranno presenti oltre 15 attività produttive, artigianali e commerciali del paese, con un interessante programma di iniziative per grandi e bambini. - Tutto il programma

Porto Ceresio – Festa sul lago e fuochi d’artificio per salutare l’estate. Sabato 30 settembre un’intera giornata di festa con idrovolanti, canoa, sport, yoga, aperitivo musicale e street food. Gran finale alle 21.30 con lo spettacolo pirotecnico sul Ceresio - Tutto il programma

Gallarate - Il 29, 30 settembre e 1° ottobre torna per la seconda edizione in piazza Garibaldi, Urban Street Food Festival Gallarate. Tre giorni dedicati al cibo di strada con 20 food truck di ultimissima generazione, veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti. Ingresso gratuito e orario continuato dalle 11 alle 24. – Tutto il programma

Olgiate Olona – Venerdì 29 settembre, alle 21, al Mo.Om Hotel di Olgiate Olona c’è JAZZaltro, festival radicato sul territorio lombardo giunto ormai all’ottava edizione, presenta dal vivo il prestigioso trio composto da Dado Moroni, al piano, Giuseppe Cucchiara, al contrabbasso, e Stefano Bagnoli, alla batteria – Tutto il programma

Busto Arsizio – Weekend come sempre molto ricco al circolo Gagarin di Busto Arsizio: venerdì sera troverà spazio la poesia di Simone Buratti, sabato il violoncello di Matteo Bennici e il cantautorato indie di Qualunque, mentre domenica torna il gustoso aperitivo della gastronomia vegana GustoArsizio (prendete nota, l’aperitivo sarà ogni prima domenica del mese). Sempre domenica, secondo appuntamento per il collettivo di scrittura Capoverso. – Tutto il programma

Busto Arisizio - Sabato 30 settembre alle 21 e domenica 1 ottobre alle 16 il Teatro Sociale accoglierà lo spettacolo solidale “Peter Pan”, organizzato dal Lions Club Castellanza Malpensa e patrocinato dalla Città di Busto Arsizio.- Tutto il programma

Saronno - Appuntamenti con la pedalata per la sicurezza organizzata da Fiab Ciclocittà, il primo ottobre 2017 (partenza Piazza Libertà ore 10) e che tocca 13 punti chiave della città – Tutto il programma

Tradate – Grande festa il primo ottobre presso il Parco di Villa Inzoli: in programma NonnInzoli,la festa con tutti i nonni e i loro nipoti. Il parco offrirà un programma ricco di eventi. – Tutto il programma

Milano – Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre lo spazio Fabbrica Orobia in via Orobia 15 a Milano ospita la prima edizione di Chiarescure Festival, una manifestazione dove saranno disponibili – suddivise in cinque macroaree – 95 birre di 19 diversi produttori artigianali della Lombardia. - Tutte le foto

Milano – Domenica 1 ottobre ritorna a Palazzo Pirelli la Festa dei Nonni. La manifestazione prevede un ricco cartellone di appuntamenti che coinvolgeranno nonni e nipoti a partire dalle ore 11 fino alle 20. Tra questi la scalata del grattacielo da parte dei Ragni di Lecco (con tre esibizioni: 14.30, 16.30 e 18.15) ma anche animazioni musicali, teatro delle marionette, trucca-bimbi, acrobazie, magie, laboratori – Tutto il programma