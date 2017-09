Foto varie

E tu che cocktail sei? Torna l’Alcol Prevention Yeah, la manifestazione che sabato 22 settembre animerà il centro cittadino con tante iniziative per la sensibilizzazione ai rischi connessi all’abuso di alcol. Come ogni anno infatti, Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione scende in piazza con eventi, materiale informativo e incontri per sensibilizzare i giovani (e non solo) su questo tema.

Coinvolti nell’iniziativa i bar del centro che sono stati chiamati a partecipare al concorso “Al limite 0,5″, ovvero a creare una bevanda che rispetti il limite di alcol consentito dalla legge per mettersi alla guida. Una sfida tra cocktail che verranno votati da tre giurie durante la giornata di sabato ma anche da tutti voi. Potete quindi votare quello che preferite su VareseNews:

Oltre ai vostri voti, nelle serate del 20 e 21 settembre, la giuria tecnica composta da rappresentanti di ASCOM, Confesercenti, Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Istituto alberghiero “De Filippi”e Slow Food , AIBES, ONAV e Barman at Work si recherà nei bar che aderiscono all’iniziativa per la degustazione dei cocktail e l’assaggio degli accompagnamenti gastronomici proposti.

Ci sarà inoltre una giuria giovani formata dagli studenti dell’Agenzia Formativa di Varese e dell’Istituto Alberghiero De Filippi che, a seguito di una formazione sulla riduzione dei rischi nel mondo del divertimento notturno gestita dagli operatori di Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, valuterà l’aperitivo preferito al limite 0,5.

Tra i premi ci saranno “gli speciali” SlowFood, a cura dell’associazione Slow Food per la naturalità e località dei prodotti e Tacchi a spillo assegnato dagli operatori della Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione.

