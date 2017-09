Eccellenza e Promozione, in sei a punteggio pieno

Le immagini dei dilettanti

Dopo due giornate di campionato, l’Eccellenza regala già le prime sorprese. Rimangono in tre a punteggio pieno: si tratta dell’Ardor Lazzate (foto), l’Union Cassano e l’Alcione, ripescata in extremis. In Promozione fanno due su due la Vergiatese, la Castanese e la Lentatese.

ECCELLENZA

Come detto, sono tre le squadre a sei punti dopo le prime due giornate. L’Ardor Lazzate ha ottenuto la seconda gioia espugnando 2-0 il campo del Lomellina, l’Union Cassano ha superato il casa 1-0 l’Accademia Gaggiano, mentre l’Alcione ha superato nel posticipo serale l’Fbc Saronno a domicilio 3-2. Il Verbano ha scontato il turno di riposo, mentre il Legnano ha vinto al “Mari” 4-2 contro il Calvairate. Successi interni per il Fenegrò, 3-2 sul Cavenago Fanfulla, e per il Sancolombano, che ha regolato 1-0 la Sestese. Pareggiano 1-1 il Vigevano sul campo dell’Accademia Pavese e il Bust0 81 a Castellanza.

CLASSIFICA: Ardor Lazzate, Union Cassano, Alcione 6; Verbano, Accademia Gaggiano, Fbc Saronno, Sancolombano, Fenegrò 3; Vigevano 2; Busto 81, Castellanzese, Accademia Pavese 1; Cavenago Fanfulla, Calvairate, Sestese, Lomellina 0.

PROMOZIONE

Anche un gradino più in basso sono tre le squadre a punteggio pieno. La Vergiatese ha battuto in casa 1-0 il Bresso, la Castanese ha espugnato il campo dell’Olimpia 1-0, la Lentatese ha superato 1-0 la Base 96. A quota 4 la Rhodense, vittoriosa 3-0 a Brebbia, e il Gavirate, 2-1 al Cob 91. Prima gioia per la Guanzatese, 1-0 a Solaro, la Befortese, 2-1 sull’Uboldese, e il Morazzone, 2-1 a Besnate. Turno di riposo per il Portichetto.