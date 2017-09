Eccellenza e Promozione, tutto pronto per la terza giornata

Le immagini dei dilettanti

Arriva la terza giornata per i campionati di Eccellenza e Promozione. Dopo le prime due giornate c’è chi cerca conferme, chi invece ha voglia di riscattarsi. Tutti in campo domenica 24 settembre alle ore 15.30

ECCELLENZA

Sfida tra due imbattute a Lazzate, dove l’Ardor ospiterà l’Union Cassano. Il Legnano farà invece visita all’altra squadra a punteggio pieno: l’Alcione. A Besozzo promette tante emozioni la sfida tra Verbano e Busto 81, la Sestese invece spera di sfruttare il fattore campo per superare l’Fbc Saronno e conquistare i primi punti in classifica. Impegno esterno per la Castellanzese, che sarà impegnata sul campo del Lomellina.

3° GIORNATA: Accademia Gaggiano – Sancolombano; Alcione – Legnano; Ardor Lazzate – Union Cassano; Calvairate – Accademia Pavese; Vigevano – Fenegrò; Lomellina – Castellanzese; Sestese – Fbc Saronno; Verbano – Busto 81. Riposa: Cavenago Fanfulla. CLASSIFICA: Ardor Lazzate, Union Cassano, Alcione 6; Verbano, Legnano, Accademia Gaggiano, Fbc Saronno, Sancolombano, Fenegrò 3; Accademia Pavese, Vigevano 2; Busto 81, Castellanzese, Cavenago Fanfulla 1; Calvairate, Sestese, Lomellina 0.

PROMOZIONE

La Vergiatese spera di restare a punteggio pieno anche dopo la trasferta di Guanzate, così come la Castanese, impegnata sul campo casalingo contro l’Universal Solaro, e la Lentatese che andrà a Morazzone. Sfide esterne per la Besnatese, attesa a Bresso, il Brebbia impegnato sul campo del Cob 91, la Belfortese a Rho e l’Olimpia a Uboldo. Turno di riposo per il Gavirate.