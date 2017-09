Echi della Valle ricorda i militari cecoslovacchi sepolti a solbiate

meridiana piazza Gabardi

Gli Echi della Valle Olona dedica l’edizione 2017 alla memoria e alle radici comuni con altri popoli. In questo senso sono tante le iniziative previste nel weekend che culmineranno nella giornata conclusiva di lunedì 25 settembre con lo svelamento della stele eretta in memoria dei 563 militari cecoslovacchi che furono sepolti nel cimitero di Solbiate Olona dal 1918 al 1964.

Dopo 84 anni Solbiate Olona è il primo Comune d’Italia che onora con un monumento la memoria dei soldati cecoslovacchi che combatterono e caddero al fianco dei soldati italiani nella grande Guerra, come ricordò Diaz nel bollettino della vittoria del 4 novembre 1918.

Ecco il programma di tutto il weekend

Sabato 23 settembre

Ore 20,00 – 21,3o Commedia “Il testamento”

scritta da Grasso Marcuccio Compagnia Teatrale Kicecè di Claudio Pellegrino.

Presso il Centro Giovanile Giovanni Paolo II di Solbiate Olona, Via XXV Aprile.

Segue il rinfresco “Dolce Autunno”

Domenica 24 settembre

Riscoprire le radici comuni

Dalle ore 09,00 alle ore 16,00 Mercatino d’Autunno Presso il Centro Giovanile Giovanni Paolo II di Solbiate Olona

Ore 11,00

Santa messa in memoria dei caduti di tutte le guerre nella Chiesa Sant’Antonino di Solbiate Olona. A seguire Banda musicale di Arconate in corteo

ore 13,00

Buffet offerto dell’Amministrazione presso il Centro Giovanile Giovanni Paolo II di Solbiate Olona

ore 16,00

Presentazione della stele eretta in memoria dei soldati cecoslovacchi in via IV Novembre a Solbiate Olona

Lunedì 25 settembre

Dalle ore 09,30 alle ore 12,15 giornata itinerante della memoria con autorità Ceche e Slovacche