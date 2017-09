Ecobaleno Sport Camp 2017. L’estate dei record

.

Estate fa rima con Sport Camp, e da anni i bambini e i genitori della Valle Olona lo sanno, ma l’edizione 2017 è stata un successo senza precedenti: oltre alla sedi “storiche” presso l’IMA di Castellanza, il Collegio Rotondi di Gorla Minore e l’Idea Verde Village di Olgiate Olona, che hanno avuto un significativo aumento del numero degli iscritti rispetto al passato, il secondo anno di Camp presso l’Ente Morale di San Vittore e i Ronchi di Gallarate è stato una positiva conferma, mentre la primissima versione di Ecobaleno nel cuore verde di Varese è stata premiata dalla continuità con cui gli iscritti hanno scelto di rinnovare la loro presenza di settimana in settimana.

Ecobaleno Sport Camp è una proposta di alta qualità educativa e sportiva, in cui ogni attività proposta è pensata e giustificata in un’ottica formativa (dal momento di accoglienza, al pranzo insieme, alla divisione dei ruoli per stimolare l’autonomia e responsabilizzare i bambini, al momento di condivisione della merenda), e in cui le discipline sportive sono insegnate da specialisti adeguatamente formati.

Sport Camp è trasformare uno spazio in un un luogo identitario, in cui le bambine e i bambini si sentono al sicuro e insieme stimolati, si sentono “come a casa” ma possono dedicarsi a quelle attività “che a casa non si può”; Sport Camp è tessere relazioni che danno l’opportunità di crescere attraverso il confronto, la reciprocità, i conflitti risolvibili; Sport Camp è divertimento di ogni genere, dalle gare sportive alle attività ludiche, dai laboratori creativi e teatrali ai momenti dedicati al diritto al gioco libero.

Sport Camp è stato tutto questo da lunedì 12 Giugno fino a venerdì 8 Settembre: 13 settimane in cui centinaia di bambini (circa 730 fruitori singoli che hanno frequentato almeno una settimana, con una media generale di frequenza di 3 settimane a bambino, fino agli affezionati che le hanno frequentate tutte e 13) hanno costruito insieme al gruppo di pari e allo staff di ogni camp una quotidianità fatta di riti, abitudini e sicurezze che è stata solido supporto ad una programmazione sempre variegata, tematica, stimolante e, spesso, volutamente spiazzante: perchè lo Sport Camp non vuole lasciare solo un bel ricordo, ma vuole essere un’opportunità di crescita e di sperimentazione per tutti i bambini, una piacevole “palestra di vita” che dura tre mesi ma che offre strumenti validi per il futuro.

Un’estate dei record, insomma: per numero di iscritti, per numero di sedi attive, ma soprattutto per la portata dell’offerta didattico-ludica (orto, laboratori teatrali, arteterapia, equitazione, cucina, orienteering, ecc.), mai così ricca come nell’edizione 2017 e mai così ben integrata ad una programmazione sportiva completa (minibasket, rugby, nuoto, minivolley, calcio, tennis, arti marziali, kick-boxing, scherma, danza, ginnastica artistica, unihockey, ecc.).

Un’estate che guarda già all’estate 2018, con l’intenzione da parte di Sportpiù ed Energicamente di crescere ancora!