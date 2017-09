Elmec lancia il Graduate Program: job rotation e tutor in azienda per i professionisti ICT di domani

Il taglio del nastro a Brunello

Un percorso formativo e lavorativo tra i più completi in Italia in ambito informatico è quello che Elmec offrirà ai giovani selezionati per il Graduate Program.

L’azienda informatica italiana, provider di servizi e soluzioni IT per le imprese in Italia e in oltre 60 Paesi, apre le selezioni a neolaureati in ambito informatico e delle telecomunicazioni che potranno candidarsi tramite la pagina Carriere di Linkedin o sul portale dedicato: www.elmec.com/graduate.

“I giovani sono alla ricerca di un lavoro che non li lasci ore ‘parcheggiati’ in un ufficio a fare sempre le stesse cose – spiega Roberto Trentini, direttore HR di Elmec -. Per questo abbiamo pensato ad un programma che metta alla prova la loro voglia di cambiare e sperimentare diverse competenze e, che allo stesso tempo possa accompagnarli in una scelta più consapevole per il proprio futuro”.

Il Graduate Program di Elmec attraverso una job rotation strutturata nei diversi dipartimenti dell’azienda (Security, System, Networking), permetterà ai giovani candidati di esplorare tutti gli ambiti della tecnologia, accompagnati da un tutor e un mentor aziendale che li guiderà nelle scelte più importanti per la propria carriera.

Un futuro che Elmec, realtà con 8 sedi, 600 dipendenti di cui oltre 350 tecnici, offre a chi entrerà nel programma con l’inserimento in azienda tramite contratti di apprendistato e a tempo indeterminato. I giovani selezionati potranno conseguire direttamente in azienda alcune tra le più importanti certificazioni in ambito tecnico come MTA (Microsoft Technology Associate), RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) e CCNA Routing and Switching. L’azienda prevede anche agevolazioni per l’alloggio per tutti i candidati che vivono distanti dall’azienda.

I programmi di formazione di Elmec rivolti ai giovani hanno coinvolto solo nel 2016 più di 500 tra studenti degli istituti superiori e dell’università.

Il prossimo 20 ottobre sarà possibile approfondire di persona i vantaggi del Graduate Program nel corso dell’Open Day a Brunello (VA), l’appuntamento annuale in cui l’azienda varesina incontra i potenziali collaboratori che prevede workshop, tour delle sedi e colloqui: www.elmec.com/OpenDay