Elmec Solar: come fare per accedere al “Bando Accumulo 2017” 

efficienza energetica

Per il secondo anno consecutivo Regione Lombardia ripropone il Bando Accumulo per la diffusione di sistemi di accumulo di energia da impianti fotovoltaici, al fine di promuovere l’autoconsumo di energia rinnovabile. Il ‘click day’ a partire dal quale sarà possibile presentare domanda è fissato per il 12 settembre alle ore 12.

Come l’anno scorso, Elmec Solar – azienda di Brunello operante nell’installazione e progettazione di impianti di energie rinnovabili e accumulo energetico e rivenditore Sunpower, Tesla e SonnenBatterie oltre che della suo sistema di accumulo al sale Zhero System- è disponibile a fornire informazioni e ad elaborare offerte (senza obbligo di acquisto) per coloro che stanno valutando di dotarsi di un sistema di accumulo (avendo già o pensando di acquistare anche un

impianto fotovoltaico) e desiderano fare domanda per partecipare al bando. Saranno attive per questi servizi aziendali sia la sede centrale di Brunello (VA), che la filiale commerciale di Brescia.

Nel 2016, si sono rivolte a Elmec Solar circa 50 persone che hanno presentato la domanda per il bando. Tutte hanno ottenuto il contributo e hanno potuto procedere con la realizzazione dell’impianto, installato chiavi in mano da Elmec Solar.