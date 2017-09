“Ero straniero”, una serata con don Virginio Colmegna

Foto varie

“Ero straniero – L’umanità che fa bene” è il titolo della campagna promossa da alcune associazioni di volontariato per arrivare ad una nuova “politica” dell’accoglienza e dell’integrazione.

Questa sera, martedì 12 settembre, alle 20.45, nella Sala consiliare di Venegono Inferiore (in via Mauceri) i Missionari Comboniani della comunità di Venegono Superiore e il Punto Pace Pax Christi di Tradate organizzano un incontro pubblico di presentazione della campagna.

Sarà possibile anche firmare a favore della proposta di legge di iniziativa popolare legata alla campagna, per ottenere “nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e l’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari”. Chi volesse formare, ricordano gli organizzatori, deve presentarsi con documento di identità valido.

All’incontro – aperto a tutti i cittadini – partecipano don Virginio Colmegna, già direttore della Caritas Ambrosiana e attualmente direttore della Casa della Carità di Milano, e Mario Lotti, avvocato di Asgi – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), che sono tra i pricnipali promotori della legge di iniziativa popolare al Parlamento.

Maggiori informazioni sulla campagna e sui contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare sul sito Ero straniero e sul sito dei Radicali