Escursione al lago d’Efra

Foto varie

Domenica 10 settembre il CAI Luino propone una escursione in Ticino nella continuità di far conoscere e apprezzare itinerari che fanno parte dell’alta via Verzaschese. La nostra meta sarà la capanna Efra m. 2039, che dista circa 45 minuti di cammino dall’omonimo lago a 1836 metri.

La capanna è il risultato della trasformazione di due stabili del Corte di Cima. Isolazione termica, illuminazione elettrica con pannelli solari, acqua corrente interna per cucina e servizi, stufa economica a legna per cucina e riscaldamento inoltre è dotato di un moderno dormitorio con 24 posti letto.

Il percorso ha inizio da Frasco m. 885, poi attraverso la Val d’Efra con le sue fantastiche cascate, boschi di larici e un piccolo lago si raggiunge il rifugio in un paesaggio ancora idilliaco.

Tempo dell’escursione A/R 6/7 ore – Dislivello m. 1154 – Difficoltà T2

Percorso stradale: luino-Zenna- Magadino-Val Verzasca-Frasco – Non serve il bollino autostradale.

Programma

Ritrovo ore 7,20 Luino Porto Lido

Partenza ore 7,30 per Frasco (CH) – non serve bollino autostrada svizzera – parcheggio a pagamento

10 chf per auto tutto il giorno

Documento valido per l’espatrio

Pranzo al sacco con possibilità di un primo piatto preparato in rifugio

Gita gratuita con condivisione spese auto e parcheggio

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità.

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it