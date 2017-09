Escursione con il Cai tra gli alpeggi della Val Veddasca

Madonna della Guardia Val Veddasca

Domenica 24 settembre il CAI Luino con il patrocinio dell’amministrazione di Maccagno con Pino e Veddasca propone un’escursione, accompagnata da Maurizio Miozzi, ricercatore storico del luinese, alla conoscenza degli alpeggi in Val Veddasca.

Una passeggiata in un ambiente tra i più belli della provincia di Varese per conoscere luoghi, tradizioni, leggende e tanto altro per entrare in un mondo lontano le cui radici sono ancora nel quotidiano di oggi.

Tempo totale escursione h3.00 (escluse le soste) – Dislivello 432m – Difficoltà T2

Programma

Ore 8.20 – Ritrovo presso Ufficio Pro Loco di Maccagno

Ore 8.30 – partenza con mezzi propri per Biegno

Ore 9.15 – inizio escursione

Pranzo al sacco

abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con eventuale condivisione spese auto Assicurazione. Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali

Informazioni - Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – email info@prolocomaccagno.it - CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it - Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it