Escursione culturale alla Canonica di San Vittore

Sabato pomeriggio 9 settembre il CAI Luino e il Gruppo Podistico Alto Verbano di Germignaga con il patrocinio dei Comuni di Brezzo di Bedero e Germignaga propongono una escursione culturale alla Canonica di Brezzo di Bedero e alle postazioni della Linea Cadorna che si trovano adiacenti alla chiesa.

L’escursione comprende il percorso del San Giovanni (sentiero n.214A), recentemente riqualificato dal Gruppo Podistico Alto Verbano, il passaggio nel “Bosco delle Fate”, la visita guidata alla Canonica di Brezzo con intervento di Marco Fazio laureato in Storia dell’Arte.

Al termine della visita alla Canonica si ritornerà a Germignaga seguendo il sentiero 207B che scende dalla località Alcio, dove si potranno visionare diverse postazioni della Linea Cadorna.

La Canonica, probabilmente venne fondata prima del XII secolo, è una delle chiese più suggestive del Lago Maggiore, anche per la sua posizione su un poggio circondato da boschi e prati e case canonicali, era anche una pieve, poteva cioè amministrare il Battesimo, ed è per questo che ha un impianto grandioso fatto da 3 navate e ben 3 absidi.

Programma

Ore 13.45 ritrovo presso al Parco Boschetto presso il gazebo del Gruppo Podistico Alto Verbano di

Germignaga (zona anfiteatro con pista di ballo) nell’ambito della manifestazione Germignaga, vive

di sport

Ore 14.00 inizio escursione guidata

Ore 15.15 arrivo alla Canonica di Brezzo e visita guidata

Ore 16.15 partenza per il ritorno a Germignaga

Ore 17.30 arrivo a Germignaga presso le scuole medie in via ai Ronchi con ristoro finale offerto dal

Gruppo Podistico Alto Verbano.

Per chi desidera partecipare alla camminata è possibile effettuare la visita alla Canonica arrivando

direttamente alla chiesa con mezzi propri.

La visita alla Canonica verrà effettuata anche con meteo avverso mentre l’escursione verrà

annullata.

Escursione e visita guidata sono gratuite

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Adesione libera e gratuita

Abbigliamento e calzature adeguate

Portare una bevanda per sosta a metà escursione

Informazioni:

– Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – email info@prolocomaccagno.it

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it