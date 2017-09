Escursione in Val Veddasca per riconoscere i funghi buoni

dumenza funghi 2015

Sabato 16 settembre il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione culturale, accompagnata da Mario Vassuri esperto micologo, dal contenuto sempre interessante: impariamo a riconoscere, raccogliere e cucinare i funghi. Si tratta di una escursione semplice, didattica, tra i boschi del passo Forcora alla ricerca di funghi non solo sotto l’aspetto culinario ma anche sotto l’aspetto tossicologico.

La stagione micologica dei funghi, tra estate ed autunno, spinge tantissimi appassionati ad andare a cercarli nei boschi. Purtroppo, non sempre la conoscenza e la prudenza vanno di pari passo con la passione per i funghi. Soprattutto quando questa passione è improvvisata.

Per i turisti della domenica, così come per i veri amanti della raccolta, alcune informazioni, le regole da rispettare, e infine qualche suggerimento per sapere come raccogliere i funghi in sicurezza. E’ indispensabile infatti sapere come raccogliere correttamente i funghi e come distinguere un fungo commestibile da uno tossico o velenoso.

Tempo totale escursione h3.00 – Dislivello 150m – Difficoltà T1

Programma

Ore 7.20 – Ritrovo presso Ufficio Pro Loco di Maccagno

Ore 7.30 – partenza con mezzi propri per il passo Forcora

Ore 8.15 – inizio escursione c/o posteggio

Ore 12.30 fine escursione

Possibilità di pranzo (facoltativo) presso i ristoranti locali

abbigliamento e calzature adeguate

Bottiglietta acqua – barretta o frutto

Cestino e coltellino per la raccolta

Gita gratuita con eventuale condivisione spese auto

Assicurazione. Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è

assicurato dall'organizzazione per infortuni individuali

Informazioni

– Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – email info@prolocomaccagno.it

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it