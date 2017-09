Escursionista in difficoltà, interviene l’elisoccorso

drago 18 vigili del fuoco

I vigili del fuoco e il personale del 118 sono stati impegnati per circa due ore in una operazione di soccorso nella zona del monte San Michele, sul versante in territorio del Comune di Castelveccana.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.30, da parte di alcuni amici che stavano camminando con l’escursionista coinvolto. Si trattava di un gruppo di cercatori di funghi.

Sul posto sono intervenuti una squadra di pompieri da Luino e una SAF da Varese, l’elisoccorso del 118 e il Soccorso Alpino. Sull’area si è alzato in volo anche l’elicottero Drago 84 dei vigili del fuoco. Individuato l’uomo in difficoltà, è stato raggiunto da una squadra di terra. Il gruppo – che si trovava in una zona è stato successivamente riportato in area sicuro.

(articolo aggiornato alle ore 13.20 di martedì 26 settembre)