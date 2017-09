Esperienza civica al convegno “L’Europa che vogliamo”

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Esperienza Civica a firma di Marco Magrini, Davide Tamborini e Gian Franco Bottini

Esperienza civica interverrà con Marco Magrini, Vice Presidente della Provincia e Sindaco di Cassano Valcuvia, al convegno “L’Europa che vogliamo” che si terrà il prossimo 25 settembre a Varese.

Esperienza Civica, fin dal momento della sua costituzione e come la sua sigla stessa dichiara, ha posto il Civismo come elemento centrale del suo pensiero e della sua attività.

Il Civismo è per noi una visione della vita sociale e politica che si propone di unire gli abitanti di una collettività intorno a valori positivi, aggregando individui provenienti da diverse aree culturali e da diversi pensieri politici che collaborino per raggiungere un obbiettivo comune legato alla tutela e alla gestione dei beni appartenenti alla stessa comunità.

Un sano realismo ci ha sempre suggerito che la democrazia “dal basso”, come noi la intendiamo, non debba ritenersi alternativa alla democrazia dei partiti ma sicuramente debba esserne sinergica con chi e laddove vi sia un concreto e reale rispetto dei nostri valori e dei nostri principi.

In questa visione politica abbiamo sempre mantenuta la nostra autonomia di giudizio e di comportamento, valutando di volta in volta le singole problematiche e assumendo le posizioni a nostro parere più rispettose del nostro spirito Civico e degli interessi delle comunità che rappresentiamo, prescindendo dalla matrice politica di chi altri, con noi, sostenevano le medesime posizioni.

E così è avvenuto, per parlare dei tempi più recenti, in materia di referendum regionale e di

immigrazione.

Essendo l’Europa uno dei principali valori che da sempre sosteniamo, pur nelle tante differenziazioni critiche che anche dal citato Convegno sortiranno, abbiamo ritenuto opportuno portare in quella sede la nostra voce di Civici, grati agli organizzatori che ci hanno offerto la possibilità di far conoscere il nostro pensiero e grati dell’opportunità dataci senza alcun condizionamento ideologico o richiesta di una più allargata adesione.

I nostri principi e i nostri valori, nel pieno senso civico, rimangono a disposizione di quella politica che punti a risolvere realmente e concretamente le problematiche, senza speculazione propagandistica sui bisogni della gente e con la concreta ricerca di attuabili soluzioni.

Magrini Marco – Vice Presidente Provincia di Varese

Tamborini Davide –Capo Gruppo Esperienza Civica

Bottini Gian Franco