Esplosione nella metro di Londra. La polizia: “E’ terrorismo”

Foto varie

Un’esplosione si è verificata nella metropolitana di Londra intorno alle 8.20 (ora locale). Si tratta di un attentato. E’ la Polizia Metropolitana di Londra a comunicarlo anche se al momento gli investigatori non parlano né di attentato né di bomba: “troppo presto per confermare le cause del fuoco”, si legge in un tweet

Sul posto sono intervenute molte squadre di soccorritori e complessivamente ci sono stati 18 feriti, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Al momento -secondo quanto riportano i media- la polizia sarebbe al lavoro per disattivare un secondo ordigno.

Ad esplodere è stato un secchio di plastica bianca. Un ordigno molto rudimentale -dicono gli esperti- che ha preso fuoco nei vagoni posteriori di un treno della District Line alla fermata di Parsons Green, nella zona residenziale di Fulham, a sud ovest della capitale. I testimoni intervistati dai giornali londinesi raccontano di “una palla di fuoco che ha avvolto la carrozza della metropolitana”. Pare che qualcosa non abbia funzionato nella bomba, come mostrano le foto dell’ordigno rimasto quasi completamente intatto.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) 15 settembre 2017

I soccorsi nella zona

L’account twitter della London Ambulance ha diffuso questo bollettino in cui vengono segnalati complessivamente 18 feriti, nessuno dei quali in pericolo di vita.

We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreen pic.twitter.com/3B13JznAqZ — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 settembre 2017

La Polizia della capitale londinese è sul posto in forze, così come i Vigili del Fuoco, e tramite Twitter chiede alle persone di evitare la zona. Nel frattempo la polizia invita a rimanere calmi ma a segnalare ogni sospetto oltre ad inviare foto e video della scena.

We urge the public to remain calm but alert & if you have any concerns, see or hear anything suspicious then contact police #ParsonsGreen — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 settembre 2017

Le reazioni

Il primo ministro Theresa May ha convocato una riunione d’urgenza del comitato Cobra, il comitato di coordinamento e strategia del governo britannico: il suo scopo è quello di prendere decisioni rapide e efficaci in caso di crisi e di coordinare la risposta del governo centrale.

Nel frattempo il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha commentato che “come Londra ha già dimostrato ancora e ancora, noi non ci faremo mai intimidire o sconfiggere dal terrorismo”.

.@metpoliceuk have confirmed that the explosion on a train at Parsons Green Station is being treated as terrorism. https://t.co/dKZCcjEZjT pic.twitter.com/fFzOf6wNXu — Mayor of London (@MayorofLondon) 15 settembre 2017

La diretta video