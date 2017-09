Esplosione nella metropolitana di Londra

Foto varie

Un’esplosione si è verificata nella metropolitana di Londra intorno alle 8.20 (ora locale).

Sul posto stanno intervenendo molte squadre di soccorritori

Secondo quanto riportato dai giornali della City, sulla District Line alla fermata di Parsons Green, nella zona residenziale di Fulham, un secchio di plastica bianca sarebbe esploso nei vagoni posteriori del treno.

Testimoni parlano di passeggeri con bruciature sul volto e di fumo lungo vagone. Sospese le corse tra Earls Court e Wimbledon.

Sarebbe questo il bidone che ha preso fuoco

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ — Rigs (@RRigs) 15 settembre 2017

L’account twitter della London Ambulance ha diffuso questo bollettino in cui -per ora- non viene specificata la quantità e gravità dei feriti

We have a number of resources on scene at #ParsonsGreen including @LAS_HART. More information will follow https://t.co/TciNtAa8dO pic.twitter.com/ZUWpHz7CTn — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 settembre 2017

La Polizia della capitale londinese è sul posto in forze e -sempre tramite Twitter- chiede alle persone di evitare la zona

Officers attended with @BTP along with @LondonFire & @Ldn_Ambulance We would advise people to avoid the area. More info as we get it — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 settembre 2017

(seguono aggiornamenti)