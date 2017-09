Esposto contro i graffiti: Sos Italia libera scende in campo

Da una visita a Saronno è partita la nuova azione di Sos Italia Libera: l’avvocato e presidente della sede di Milano, Massimiliano Lanci, ha formalizzato un esposto-denuncia ai carabinieri per i graffiti presenti in città.

“Il nostro sodalizio – spiega Lanci – si adopera per la legalità e per combattere i fenomeni delinquenziali. E per questo pensiamo sia doveroso essere in prima linea anche su questo fronte. Sono molti i commercianti e i saronnesi con cui ho avuto modo di parlare che hanno rimarcato la loro amarezza e rammarico per il degrado del centro. Così abbiamo deciso di fare questo esposto”. Ma non solo: Sos Italia libera che è pronta a costituirsi parte civile se i responsabili dei tanti imbrattamenti che compaiono nelle vie cittadine, fra centro e periferia, saranno infine rintracciati.

Solidale il fondatore di Sos Italia libera, Paolo Bocedi, che peraltro è saronnese:”E’ intollerabile che sui muri cittadini, anche vicino a scuole ed asili, ci siano scritte che invocano la morte delle forze dell’ordine! Credo si sia andato oltre i limiti, come quando sono state allestite manifestazioni senza autorizzazione che hanno bloccato la città e causato anche ingenti danni economici. I nostri figli e nipoti stanno crescendo in una Saronno in cui i muri “urlano” offese allo Stato, alle istituzioni e alle forze dell’ordine e questo non è accettabile”.