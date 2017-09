Eventi e sport, occhio alla viabilità a Varese

Domenica 1 ottobre sarà una giornata storica per una città che ha l’ambizione a portata di mano di essere insieme capitale della qualità della vita e dell’ambiente e luogo predestinato di attrazione per turismo e sviluppo economico. Domenica infatti Varese ospita in primo luogo l’edizione 2017 della Gran Fondo Tre Valli Varesine che vede già iscritti migliaia di ciclisti per un percorso che parte alle 8,30 e si conclude verso le 16,30. Si tratta della prova generale del Mondiale che si terrà a Varese il prossimo anno.

In secondo luogo i Giardini Estensi ospiteranno nello stesso giorno l’open day della Croce Rossa di Varese che richiamerà la sensibilità sociale dei varesini anche attraverso spettacoli e enogastronomia. Terzo, il centro della nostra città sempre nel terreno del sociale sarà il teatro dell’edizione 2017 dell’iniziativa benefica del “Ponte del Sorriso” che richiamerà centinaia di varesini.

Infine domenica è la prima delle due domeniche interessate dal programma della prima edizione del festival nazionale del paesaggio, Nature Urbane. La città tra ville, giardini, sentieri, spettacoli e borghi sarà domenica lo scenario straordinario di circa 40 eventi tra le 8,30 e le 23,30.

In una giornata così densa di opportunità e attrazioni (e in particolare modo così coinvolta dalla gara ciclistica della Gran Fondo con le sue migliaia di atleti e con i tantissimi tifosi che li seguono) saranno indispensabili alcune modifiche della viabilità sia a beneficio dei varesini che dei turisti che vogliono partecipare al ricchissimo programma di eventi che Varese offre in un giorno su temi e interessi così diversificati. Queste modifiche portano a suggerire a tutti di sfruttare i mezzi pubblici soprattutto in alcune tratte e a scegliere in alternativa treni per arrivare a Varese e mobilità dolce per chi vive in città. Evitando così sia di trovarsi bloccati dalle strade temporaneamente chiuse sia di trovarsi imbottigliati nel traffico per le medesime chiusure.

In una domenica così unica i varesini, i lombardi e i turisti – italiani e non – possono riappropriarsi di una città da gustare a pieno in tutta la sua bellezza, vitalità e dolcezza con i tempi e i mezzi che consentono di godersela.

Tutto quello che c’è da sapere sulla mobilità di domenica 1 ottobre

Dalle 6.00 alle ore 20.00 sarà chiuso il centro cittadino. La chiusura interesserà le vie: VOLTA, MONTE GRAPPA, MARCOBI, SACCO, SANVITO SILVESTRO (tratto fino alla rotatoria di Viale XXV Aprile), BERNASCONE, SAN FRANCESCO, CARROBBIO, MOTTA.

Dalle 11.00 alle ore 18.00 la chiusura interesserà le vie: MACCHI, DAVERIO, TRENTINI, PIAZZA LIBERTA’, XXVAPRILE

Consigli per chi arriva domenica 1 settembre in città:

Da Sud:

AUTOSTRADA, MAGENTA, REPUBBLICA AVEGNO oppure PIAVE – STAZIONI

Chiusa la via Volta in direzione piazza Monte Grappa.

Dalle 10 alle 18 verrà chiusa la strada che sala dalla SP1 del lago fino a Via Sacco

Percorrere quindi Via Corridoni per raggiungere il centro città

Da Ovest

Chiusura dalle 10.00 alle 18.00 di Via Sanvito Silvestro dalla rotatoria all’altezza di Via XXV Aprile.

Percorrere quindi via Crispi per raggiungere il centro città

Da Est.

Nessuna chiusura particolare: Viale Belforte sarà sempre percorribile

Da Nord:

Nessuna chiusura particolare: Viale Aguggiari e Viale Valganna saranno sempre percorribili.

Parcheggi consigliati domenica 1 ottobre

Ovest: Stadio – Lidl – Esselunga – Piazzale Staffora – Piazzale Foresio – parcheggio Castello di Masnago.

Centro: Piazza Repubblica, Piazzale Kennedy.

Ah, poi c’è sempre il treno, con le linee FS e FNM che convergono a Varese.