I libri letti dai loro autori all’ombra del Monastero di Torba

Monastero di Torba

Libri che prendono vita con la voce dei loro autori, racconti ed emozioni in un luogo antico ed affascinante.

E’ una proposta del FAI, che al Monastero di Torba apre le porte ai ragazzi tra i 9 e i 12 anni per due pomeriggi speciali all’insegna della narrazione.

Domenica 10 settembre e domenica 19 novembre, alle 15, i piccoli visitatori potranno partecipare alla lettura di un libro ascoltando il racconto direttamente dalla voce di chi lo ha scritto.

Domenica 10 settembre l’autrice Elisa Castiglioni, presenterà il suo romanzo “La ragazza che legge le nuvole”, pubblicato da Il Castoro e vincitore del Premio Letteratura Ragazzi 2013, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Un racconto affascinante, nel quale si mescolano le tinte delle foreste popolate da animali leggendari dell’India e la neve e i paesaggi austeri del Connecticut in cui la protagonista Leela si trasferisce, e dove le sembrerà tanto difficile, conquistarsi uno spazio e farsi nuovi amici.

Domenica 19 novembre interverrà Cinzia Ghigliano, che presenterà il suo libro “Lei. Vivian Maier”, pubblicato da Orecchio Acerbo Editore e vincitore del premio Andersen 2016. Il diario di Vivian, la protagonista, è scritto più che con la penna con l’inseparabile macchina fotografica, occhio speciale per ritrarre i bambini dei quali si prende cura, le persone incontrate per strada, i quartieri delle città a lei più care, New York e Chicago e i luoghi lontani meta dei suoi numerosi viaggi.

“Perché leggere una storia?” è uno degli eventi che il Fai – Fondo Ambiente Italiano ha riservato quest’anno ai suoi visitatori più giovani.

“Dopo gli eventi organizzati ai bambini dai 6 ai 9 anni, questa proposta è rivolta ai ragazzi dai 9 ai 12 anni – spiegano gli organizzatori – e sarà l’occasione per parlare di libri e letteratura per ragazzi, del perché leggere una storia e sarà anche l’occasione per scoprire un libro direttamente dalla voce del suo autore, oltre che, naturalmente, per scoprire questo luogo bellissimo, immerso nei boschi del parco archeologico di Castelseprio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco”.

Durante la giornata il ristorante La Cucina del Sole sarà aperto per il pubblico (per informazioni e prenotazioni 348.8687196).

L’evento è realizzato con il patrocinio di Provincia di Varese, ed è inserito nel calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di Pirelli che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

Per partecipare ai due appuntamenti è necessaria la prenotazione, chiamando al numero 0331.820301 o scrivendo a faitorba@fondoambiente.it

Ingresso e attività bambini: Intero: € 8,00; Iscritti FAI: € 4; accompagnatori: Intero: € 6,50 Iscritti FAI: gratuito

Per maggiori informazioni sul FAI e sul Monastero di Torba: www.fondoambiente.it