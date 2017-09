Ex Isotta: domani l\'asta. No comment da Fagioli

Domani (20 settembre) sarà una giornata storica per la città degli amaretti: alle 10,30 andrà all’asta l’ex Isotta Fraschini una delle aree dismesse più grandi di Saronno situata tra il centro storico e la stazione.

L’area è inutilizzata da oltre trent’anni e malgrado sia stata al centro di svariate promesse elettorali e progetti ancora non ha trovato la propria vocazione. Si è parlato a lungo della realizzazione di un grande parco con un’area residenziale ed una commerciale ma tutto è fermo da decenni. Ad inizio estate però è arrivata la svolta con la sentenza del Tar che ha eliminato il divieto imposto dal Pgt comunale di realizzare un centro commerciale e poi la notizia dell’asta.

Le novità hanno suscitato un grande interesse non solo da parte degli operatori ma anche dai comuni cittadini che, coltivando il sogno di trasformare l’area in uno spazio pubblico, si sono mobilitati sui social dove è nata anche la pagina Facebook “Obiettivo Isotta”.

Tra i colpi di scena estivi anche la proposta di Luciano Silighini Garagnani, regista ed ex candidato sindaco, che con una cordata di imprenditori ha proposto di realizzare un parco a tema. Il Comune ha chiesto il masterplan dell’opera salvo poi rispondere che, pur in linea con il Pgt, il progetto è di competenza del consiglio comunale.

La replica su Luraland, che Silighini ha definito “uno scaricabarile degno di un film di Totò” è solo l’ultimo silenzio dell’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli che anche oggi ha risposto con un “no comment” alle domande sui progetti e i desiderata del Comune sull’area dismessa. L’ultimo intervento dell’Amministrazione comunale sul futuro dell’area risale ad inizio luglio con l’intenzione di aprire la discussione “sulla grande distribuzione (GSV) che merita, nel nostro contesto, la giusta attenzione ed anche un costruttivo dibattito”dell’assessore all’Urbanistica Maria Elena Pellicciotta.