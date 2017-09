Fa il Tor des Géants da “clandestino”, assiderato sulle Alpi

Morto ad un passo dal cielo, è «resuscitato» alle Molinette, in una stanza della Rianimazione, dove tecnica e scienza medica sfidano la regole della vita . È la storia di un giovane indonesiano di 25 anni trovato assiderato lungo i sentieri di montagna dove si stava correndo il «Tor des Géants», corsa per «giganti», una gara massacrante per muscoli e mente, attraverso il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello Regionale del Mont Avic. Una corsa a numero chiuso, per pochi eletti, «la prima ed unica gara – si legge sul sito dell’organizzazione – che unisce la lunga distanza all’individualità del corridore, non sono imposte dall’organizzazione tappe forzate, vincerà chi metterà meno tempo gestendosi i riposi e le fermate ai ristori». Ma lungo uno di questi sentieri, un corridore «imbucato», non iscritto, che stava provando per conto suo a raggiungere il cielo, è stramazzato a terra .

Lo scrive La Stampa: una storia accaduta durante la gara che abbiamo seguito da vicino perché ha visto protagonisti molto varesini e il team di Eolo il Tor des Géants.

Gli amici, dopo averlo perso di vista, lo hanno ritrovato riverso ai margini di un sentiero: non respirava più, non dava segni di vita. La fatica, la temperatura, l’alta quota lo hanno sopraffatto. Sono arrivati i soccorsi. Il suo corpo era gelido come le pietre attorno a lui, il suo cuore si era fermato. La sua temperatura interna era di 24 gradi. Praticamente morto, per ipotermia. Per trovarsi in quelle condizioni, è probabile che sia rimasto un paio d’ore in balia del freddo. Portato all’ospedale di Aosta con «respirazione» assistita, è stato trasferito alle Molinette, per non lasciare nulla di intentato: i medici hanno deciso di spingersi in quei confini estremi, tra vita e morte, quando il freddo ancora non uccide, ma può preservare un alito di vita.

Leggi l’articolo su La Stampa