“Faccia Gialla” del varesino Boriani in onda su Rai5

Diffuso il trailer dell'opera che racconta la genesi e la lavorazione dell'opera teatrale “Sanghe’Napule”. Saviano: "Una città che merita attenzione, lacrime, commozione, applausi"

“Faccia Gialla” è un film del varesino Paolo Boriani, con Mimmo Borrelli e Roberto Saviano, che ne è anche protagonista. Prodotto in collaborazione con Rai Cinema e in collaborazione con K-Rock Film Studio, sarà trasmesso in anteprima TV su Rai 5, martedì 19 settembre 2017, ore 22:45.

Faccia Gialla racconta la genesi e la lavorazione dello spettacolo “Sanghenapule – Vita Straordinaria di San Gennaro” prodotto dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, in scena dal 5 al 17 aprile 2016 e dal 10 al 18 gennaio 2017. Sarà trasmesso quindi il giorno di San Gennaro, il protagonista dello spettacolo “Sanghenapule”.

Faccia Gialla è un film sull’incontro possibile-impossibile tra Roberto Saviano, la voce di Napoli, e Mimmo Borrelli, il corpo di Napoli. «L’idea del film è raccontare, attraverso lo spettacolo “Sanghenapule – Vita Strarordinaria di San Gennaro” di Roberto Saviano e Mimmo Borrelli, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, “i fuori campo” della storia di San Gennaro – se legge nella presentazione del film -. Faccia Gialla è esattamente un film sul “fuori campo” di vita di due persone, Roberto Saviano e Mimmo Borrelli, che si incontrano in un nuovo “fuori campo”, il teatro, il Piccolo Teatro di Milano. Dove avviene il miracolo di San Gennaro. Dove il sangue si scioglie e scorre. Dove, come dice Roberto Saviano, “la vita, per una volta, è veramente vita”».