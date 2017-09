Fagioli: \"Emozione e visibilità ecco cosa darà la Trevalli a Saronno\"

Visibilità ed emozione: secondo il sindaco Alessandro Fagioli presente al Palazzo della Regione per la presentazione del Trittico Regione Lombardia saranno questi i ritorni della partenza della Tre Valli da Saronno.

“Ringrazio Oldani e la Binda per questa seconda opportunità – ha spiegato il sindaco nel suo discorso – l’anno scorso hanno portato per la prima volta questa grande gara a Saronno, dando un nuovo significato al legame tra la nostra città e la provincia di Varese. Dopo i fatti che, l’inverno scorso, hanno portato alla ribalta della cronaca Saronno in maniera negativa ho voluto ripresentare alla città questa partenza e questa gara perchè i saronnesi meritano, meritano tanto di andare alla ribalta della cronaca per questioni positive come lo sport e con le proprie attività produttive”

Fagioli continua ricordando il debutto dell’anno scorso: “Una cosa che è piaciuta molto ai saronnesi è stato il lato emozionale: con i ragazzi delle scuole che hanno potuto toccare e vivere di persona tutti i campionissimi che di solito vedono anche in tv. E’ l’aspetto emozionale che riunisce le famiglie: con nonni e genitori che portano i bambini in centro a vedere i campioni. Avendo poi anche qualche foto e qualche selfie che rimane come ricordo per tutta la vita”