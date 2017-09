Falso allarme bomba, Airbus controllato a Malpensa

easyJet malpensa bonomi

Falso allarme bomba a Malpensa nella prima mattina di sabato.

Un Airbus A319 della Easyjet, in preparazione per il decollo per Londra, è stato sottoposto a controlli di bonifica per escludere la presenza di esplosivi a bordo.

L’aeromobile doveva effettuare il volo delle 7.35 diretto a London Gatwick: è poi decollato con quasi tre ore di ritardo dopo che nuovi controlli su bagagli, passeggeri e aeromobile – effettuati anche con l’ausilio di unità cinofile di stanza in aeroporto – hanno dato esito negativo.

A far scattare l’allarme sarebbe stata una frase di uno degli addetti ai lavori dell’handling attorno all’aeromobile captata dal personale di bordo e da alcuni passeggeri e interpretata come una minaccia, mentre in realtà era solo una battuta pronunciata per scherzo o in un momento di sfogo. I passeggeri sono quindi tornati al gate e i bagagli sbarcati mentre attorno al velivolo venivano dispiegate le misure di sicurezza e sul posto giungevano gli artificieri della polizia e i cani addestrati.