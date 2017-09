Bag to school

Maxi, multi, mini: in fatto di borse le tendenze autunno-Inverno 2017-2018 sono davvero variegate.

Un accessorio al quale è importantissimo pensare nel mese di settembre con il rientro al lavoro o a scuola, è la borsa.

Galleria fotografica villa paradiso b&b 4 di 24

Voglio iniziare con il parlarvi dello zaino it-bag della prossima stagione!

È versatile, comodo e al giorno d’oggi sa essere anche alla moda! Lo si può indossare in ambito scolastico e lavorativo, ma anche in “mood” accessorio quando si esce.

C’è chi già non ne può fare a meno e chi invece, un po’ scettico, non ha ancora ceduto al fascino del “backpack”. Lo zainetto è davvero un accessorio senza tempo, ma soprattutto adatto ad ogni situazione o stagione.

Oramai tutti i brand li propongono nelle loro collezioni e ne possiamo trovare di tutti i gusti! Volete acquistarne uno? Li trovate al Centro Lugano Sud.

Da Guess sono arrivati gli zaini in versione ridotta, cool & trendy per le giornate di shopping o per le serate mondane in giro per la città; va da sè che lo possono usare solamente coloro che possiedono il dono della sintesi!

Da Carpisa si trova uno zaino perfetto per tutte le amanti dello stile semplice, pulito e casual, con un colore acceso o personalizzabile scegliendo uno dei coloratissimi pon-pon della nuova stagione!

Che sia pelle vera o finta, il classico zainetto di pelle è un vero must-have per chi ama gli accessori versatili, perfetto da portare al lavoro o per andare a scuola.

Chi desidera avere un’aria un po’ più sofisticata e ricercata, può scegliere una classica, ma non banale, borsa a mano.

Sempre dalla collezione Carpisa nasce una Tote bag « pur white », essenziale e chic, per giocarsi la tendenza grafica del black & white!

L’insostituibile lady like, elegante e raffinata, si veste di verde da Guess! Il colore che segna particolarmente l’autunno 2017 in tutte le sue sfumature e “nuances”

Buon Shopping e buon rientro!

Sabina