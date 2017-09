Fashion Library

.

Il 20 settembre ha preso il via l’evento più atteso dagli appassionati di moda e di vita mondana: la Milano Fashion Week, che terminerà lunedì 25 settembre.

La settimana della moda di Milano è una celebre settimana della moda, tenuta due volte all’anno a Milano. L’evento con le sfilate primavera/estate si tiene a settembre/ottobre mentre l’evento con le sfilate autunno/inverno si tiene a febbraio/marzo. Le collezioni mostrate durante le sfilate sono relative alle stagioni successive e vengono organizzate con largo anticipo in modo da consentire la produzione degli articoli presentati e l’acquisto da parte dei negozi.

La settimana della moda di Milano è stata istituita nel 1958 e fa parte delle “Big Four”, ovvero dei quattro eventi ritenuti particolarmente importanti in quanto svolti nelle capitali della moda. Le altre tre settimane della moda dei “Big Four” sono quelle di New York, Londra e Parigi. Il programma inizia con New York, seguito da Londra, poi Milano, e termina con Parigi.

In questa settimana tanti sono i party esclusivi con la presenza di numerosi vip e super ospiti. Tra sfilate ed eventi blindatissimi, la città è invasa da top model, giornalisti provenienti da tutto il mondo, vip e star più o meno famose. L’unico difetto è che per accedere agli eventi bisogna essere in possesso di un invito nominale o accredito. Proprio per questo motivo voglio rendervi partecipi di un evento molto interessante al quale sono riuscita a partecipare martedì scorso. Si trattava di un cocktail d’inaugurazione di una mostra tra arte, sport e moda, ambientata in una biblioteca! Location davvero pazzesca!

Ovviamente, ricevuto l’invito la prima cosa a cui ho pensato è stata: “Cosa mi metto??!!!” Senza esitazione sono subito andata a cercare l’ispirazione a casa, e non parlo della casa in cui dormo, ma del Centro Lugano Sud!

Eeeeeeee… eccolo qui il look da me scelto…un delizioso ed ultra comodo outfit che si compone di 3 pezzi must-have del prossimo autunno, cioè, il vestito midi a tubino in jersey con print a fiori in allover, lo stivaletto a calzino e un maxi maglioncione in mohair! Il tutto è disponibile da Zara al CLS!

Sabina