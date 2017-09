Fatture false, perquisizioni e arresti della Finanza di Como

Le immagini delle divise e dei distintivi ritrovati a casa del 55enne che fingeva di essere un tenente della Guardia di Finanza

Dalle prime ore di questa mattina, lunedì 18 settembre, è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di un’articolata organizzazione criminale dedita alla commissione di numerosi reati fiscali tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell’ambito della commercializzazione di prodotti informatici di origine comunitaria.

L’operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Como, vede impegnati circa 100 finanzieri in diverse regioni per l’esecuzione di 17 ordinanze di custodia cautelare (di cui 8 in carcere), di sequestri, finalizzati alla confisca anche per equivalente, per 85 milioni di Euro e di 25 perquisizioni locali.

Il valore complessivo della frode ammonta a 300 milioni di Euro di imponibile, 60

milioni di Iva evasa e 25 milioni di imposte sui redditi sottratte al fisco.

Ulteriori dettagli saranno diramati nel corso della conferenza stampa, presieduta dal Procuratore della Repubblica di Como, Dott. Nicola Piacente.

(articolo aggiornato a lunedì 18 settembre)