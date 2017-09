Fede e sport, un incontro per parlarne

Foto varie

“Lo sport è gioia, incontro e inclusione”, la citazione è di quelle importanti.

Sono parole di Papa Francesco, nel salutare le squadre nazionali italiane in partenza per le olimpiadi.

Una sintesi efficace, per sottolineare quanto lo sport possa aiutare la fede, divenendo veicolo di valori positivi e mezzo per superare le barriere.

A parlare del rapporto fra fede e sport sarà Don Alessio Albertini, giovedì 21 a Voltorre (chiesa parrocchiale, ore 21.00), nell’ambito dei festeggiamenti patronali delle parrocchie che costituiscono la comunità della Santissima Trinità (Gavirate, Comerio, Oltrona e, appunto, Voltorre).

Il consulente ecclesiastico nazionale Centro Sportivo Italiano sarà affiancato dal giornalista sportivo Tommaso Liguori di Sky Sport.

Le manifestazioni della rassegna “Papa Francesco…e noi?” sono costituite da una serie di incontri e conferenze che affrontano vari argomenti. Il filo conduttore è però costituito dalla figura e dal magistero del pontefice.

Papa Francesco è una persona che con i suoi gesti e le sue parole richiama continuamente ad una condotta di vita diversa, più vera, più autentica, più umana.

Gli incontri vogliono ragionare, alla luce di questo, sull’impatto di queste parole sulla vita di tutti i giorni. Quanto di quello che ascoltiamo si traduce in azioni, in sacrifici, in miglioramento personale?

Saranno quattro i temi trattati nelle diverse serate: disabilità, vita in carcere e protezione dell’ambiente.

Giovedì 21 settembre sarà la volta dello sport, con il nostro Don Alessio a incantarci con la sua incredibile capacità di coinvolgerci e ispirarci.

Il sacerdote è da sempre legato al CSI ed ha partecipato ad innumerevoli eventi formativi frequentati da molti nostri tesserati.

Possiamo dunque dire senza tema di smentite che varrà la pena di esserci, per trovare i giusti stimoli per la nuova stagione sportiva.

L’appuntamento è alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Voltorre di Gavirate.

Per maggiori informazioni e contatti potete visitare il sito web della comunità pastorale.